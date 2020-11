Usa, il Nevada è il primo Stato a inserire le nozze gay in Costituzione

Il voto del 3 novembre 2020 passerà alla storia negli Usa come quello che ha portato Joe Biden a diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti, ma non solo: in Nevada, infatti, si votava anche per inserire nella Costituzione il diritto alle nozze gay. E alla fine, nel referendum con cui i cittadini potevano votare a favore o contro la proposta, la norma è passata con il 62 per cento dei consensi. Il Nevada diventa così il primo Stato degli Usa ad avere il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso direttamente nella Carta costituzionale.

Il referendum del 3 novembre ha rovesciato un divieto che durava da oltre 18 anni. Nel 2002, infatti, un altro quesito referendario aveva portato alla legge secondo cui il matrimonio poteva essere solo tra uomo e donna. La norma attuale sancisce il diritto alle nozze gay nella costituzione dello Stato perché non permette alle organizzazioni religiose e ai membri del clero nello Stato di rifiutarsi di celebrare un matrimonio omosessuale.

