Usa, il neo presidente Biden sceglie la stessa scrivania di Trump e Obama

Il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto, tra i sei modelli di scrivania a disposizione per il suo studio alla Casa Bianca, il “resolute desk” che è stato usato anche da Donald Trump e Barack Obama. Continuità dunque, ma non su tutto. Nell’arredamento dello Studio Ovale, la sala più fotografata della Casa Bianca, nulla è lasciato al caso. E come i suoi predecessori anche Biden ha parlato attraverso precise scelte estetiche o simboliche.

Alle sue spalle, insieme alle foto di famiglia, c’è il busto di Cesar Chavez, un sindacalista americano, attivista per i diritti degli ispanici. Dove Trump aveva fatto appendere i dipinti del generale Andrew Jackson, leggendario presidente nemico dell’establishment, Biden sceglie immediatamente di piazzare il dipinto di Benjamin Franklin, un omaggio alla scienza. Nello Studio Ovale di Biden è tornato inoltre il busto di Martin Luther King, oltre a quello dell’attivista Rosa Parks e della First Lady Eleanor Roosevelt.

