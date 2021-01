Amanda Gorman, la poesia The Hill We Climb | Testo e traduzione italiano

Alla cerimonia di insediamento del presidente Joe Biden, sui gradini del Capitol di Washington, Amanda Gorman ha incantato il mondo con la poesia The Hill We Climb. La giovane afro-americana di Los Angeles, ha catturato in versi lo storico momento della transizione dalla presidenza di Donald Trump a quella di Biden emozionando politici e decine di milioni di spettatori a casa. Echi di “Hamilton” e suggestioni rap hanno punteggiato la lettura della poesia scritta dopo le violenze dell’assalto al Congresso del 6 gennaio.

A 22 anni Amanda Gorman è la più giovane poetessa che abbia mai recitato durante una cerimonia di insediamento presidenziale oltre a vantare il titolo di National Youth Poet Laureate, una sorta di Nobel per giovani scrittori americani. Con l’esibizione del 20 gennaio 2021, Gorman è entrata nella ristrettissima cerchia di poeti intervenuti in chiusura delle cerimonie di insediamento presidenziale: tra gli altri Robert Frost per John F. Kennedy, Maya Angelou per Bill Clinton e Richard Blanco per Barack Obama.

Leggendo la poesia, la 22enne ha accennato alla sua personale esperienza di “ragazzina magra afro-americana cresciuta da una mamma single che sognava un giorno di diventare presidente e oggi recita all’insediamento di un presidente”. Un aspetto in comune con il presidente Biden, che da bambino era balbuziente: Amanda Gorman da piccola ha dovuto superare un difetto di pronuncia che le impediva ad esempio di scandire la “r” di “poetry“. A scegliere lei come poetessa per la cerimonia di inaugurazione è stata la neo First Lady Jill Biden che l’aveva di recente ascoltata durante una lettura alla Library of Congress.

Amanda Gorman, poesia The Hill We Climb | Testo e (sotto) la traduzione in italiano

When day comes we ask ourselves,

where can we find light in this never-ending shade?

The loss we carry,

a sea we must wade

We’ve braved the belly of the beast

We’ve learned that quiet isn’t always peace

And the norms and notions

of what just is

Isn’t always just-ice

And yet the dawn is ours

before we knew it

Somehow we do it

Somehow we’ve weathered and witnessed

a nation that isn’t broken

but simply unfinished

We the successors of a country and a time

Where a skinny Black girl

descended from slaves and raised by a single mother

can dream of becoming president

only to find herself reciting for one

And yes we are far from polished

far from pristine

but that doesn’t mean we are

striving to form a union that is perfect

We are striving to forge a union with purpose

To compose a country committed to all cultures, colors, characters and

conditions of man

And so we lift our gazes not to what stands between us

but what stands before us

We close the divide because we know, to put our future first,

we must first put our differences aside

We lay down our arms

so we can reach out our arms

to one another

We seek harm to none and harmony for all

Let the globe, if nothing else, say this is true:

That even as we grieved, we grew

That even as we hurt, we hoped

That even as we tired, we tried

That we’ll forever be tied together, victorious

Not because we will never again know defeat

but because we will never again sow division

Scripture tells us to envision

that everyone shall sit under their own vine and fig tree

And no one shall make them afraid

If we’re to live up to our own time

Then victory won’t lie in the blade

But in all the bridges we’ve made

That is the promise to glade

The hill we climb

If only we dare

It’s because being American is more than a pride we inherit,

it’s the past we step into

and how we repair it

We’ve seen a force that would shatter our nation

rather than share it

Would destroy our country if it meant delaying democracy

And this effort very nearly succeeded

But while democracy can be periodically delayed

it can never be permanently defeated

In this truth

in this faith we trust

For while we have our eyes on the future

history has its eyes on us

This is the era of just redemption

We feared at its inception

We did not feel prepared to be the heirs

of such a terrifying hour

but within it we found the power

to author a new chapter

To offer hope and laughter to ourselves

So while we once we asked,

how could we possibly prevail over catastrophe?

Now we assert

How could catastrophe possibly prevail over us?

We will not march back to what was

but move to what shall be

A country that is bruised but whole,

benevolent but bold,

fierce and free

We will not be turned around

or interrupted by intimidation

because we know our inaction and inertia

will be the inheritance of the next generation

Our blunders become their burdens

But one thing is certain:

If we merge mercy with might,

and might with right,

then love becomes our legacy

and change our children’s birthright

So let us leave behind a country

better than the one we were left with

Every breath from my bronze-pounded chest,

we will raise this wounded world into a wondrous one

We will rise from the gold-limbed hills of the west,

we will rise from the windswept northeast

where our forefathers first realized revolution

We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states,

we will rise from the sunbaked south

We will rebuild, reconcile and recover

and every known nook of our nation and

every corner called our country,

our people diverse and beautiful will emerge,

battered and beautiful

When day comes we step out of the shade,

aflame and unafraid

The new dawn blooms as we free it

For there is always light,

if only we’re brave enough to see it

If only we’re brave enough to be it

Traduzione in italiano poesia The Hill We Climb, “La collina che stiamo risalendo”

Quando arriva il giorno, ci chiediamo dove possiamo trovare una luce in quest’ombra senza fine?

La perdita che portiamo sulle spalle è un mare che dobbiamo guadare.

Noi abbiamo sfidato la pancia della bestia.

Noi abbiamo imparato che la quiete non è sempre pace,

e le norme e le nozioni di quel che «semplicemente» è non sono sempre giustizia.

Eppure, l’alba è nostra, prima ancora che ci sia dato accorgersene.

In qualche modo, ce l’abbiamo fatta.

In qualche modo, abbiamo resistito e siamo stati testimoni di come questa nazione non sia rotta,

ma, semplicemente, incompiuta.

Noi, gli eredi di un Paese e di un’epoca in cui una magra ragazza afroamericana, discendente dagli schiavi e cresciuta da una madre single, può sognare di diventare presidente, per sorprendersi poi a recitare all’insediamento di un altro.

Certo, siamo lontani dall’essere raffinati, puri,

ma ciò non significa che il nostro impegno sia teso a formare un’unione perfetta.

Noi ci stiamo sforzando di plasmare un’unione che abbia uno scopo.

(Ci stiamo sforzando) di dar vita ad un Paese che sia devoto ad ogni cultura, colore, carattere e condizione sociale.

E così alziamo il nostro sguardo non per cercare quel che ci divide, ma per catturare quel che abbiamo davanti.

Colmiamo il divario, perché sappiamo che, per poter mettere il nostro futuro al primo posto, dobbiamo prima mettere da parte le nostre differenze.

Abbandoniamo le braccia ai fianchi così da poterci sfiorare l’uno con l’altro.

Non cerchiamo di ferire il prossimo, ma cerchiamo un’armonia che sia per tutti.

Lasciamo che il mondo, se non altri, ci dica che è vero:

Che anche nel lutto, possiamo crescere.

Che nel dolore, possiamo trovare speranza.

Che nella stanchezza, avremo la consapevolezza di averci provato.

Che saremo legati per l’eternità, l’uno all’altro, vittoriosi.

Non perché ci saremo liberati della sconfitta, ma perché non dovremo più essere testimoni di divisioni.

Le Scritture ci dicono di immaginare che ciascuno possa sedere sotto la propria vite e il proprio albero di fico e lì non essere spaventato.

Se vorremo essere all’altezza del nostro tempo, non dovremo cercare la vittoria nella lama di un’arma, ma nei ponti che avremo costruito.

Questa è la promessa con la quale arrivare in una radura, questa è la collina da scalare, se avremo il coraggio di farlo.

Essere americani è più di un orgoglio che ereditiamo.

È il passato in cui entriamo ed è il modo in cui lo ripariamo.

Abbiamo visto una forza che avrebbe scorsso il nostro Paese anziché tenerlo insieme.

Lo avrebbe distrutto, se avesse rinviato la democrazia.

Questo sforzo è quasi riuscito.

Ma se può essere periodicamente rinviata,

la democrazia non può mai essere permanentemente distrutta.

In questa verità, in questa fede, noi crediamo,

Finché avremo gli occhi sul futuro, la storia avrà gli occhi su di noi.

Questa è l’era della redenzione.

Ne abbiamo avuto paura, ne abbiamo temuto l’inizio.

Non eravamo pronti ad essere gli eredi di un lascito tanto orribile,

Ma, all’interno di questo orrore, abbiamo trovato la forza di scrivere un nuovo capitolo, di offrire speranza e risate a noi stessi.

Una volta ci siamo chiesti: “Come possiamo avere la meglio sulla catastrofe?”. Oggi ci chiediamo: “Come può la catastrofe avere la meglio su di noi?”.

Non marceremo indietro per ritrovare quel che è stato, ma marceremo verso quello che dovrebbe essere:

Un Paese che sia ferito, ma intero, caritatevole, ma coraggioso, fiero e libero.

Non saremo capovolti o interrotti da alcuna intimidazione, perché noi sappiamo che la nostra immobilità, la nostra inerzia andrebbero in lascito alla prossima generazione.

I nostri errori diventerebbero i loro errori.

E una cosa è certa:

Se useremo la misericordia insieme al potere, e il potere insieme al diritto, allora l’amore sarà il nostro solo lascito e il cambiamento, un diritto di nascita per i nostri figli.

Perciò, fateci vivere in un Paese che sia migliore di quello che abbiamo lasciato.

Con ogni respiro di cui il mio petto martellato in bronzo sia capace, trasformeremo questo mondo ferito in un luogo meraviglioso.

Risorgeremo dalle colline dorate dell’Ovest.

Risorgeremo dal Nord-Est spazzato dal vento, in cui i nostri antenati, per primi, fecero la rivoluzione.

Risorgeremo dalle città circondate dai laghi, negli stati del Midwest.

Risorgeremo dal Sud baciato dal sole.

Ricostruiremo, ci riconcilieremo e ci riprenderemo.

In ogni nicchia nota della nostra nazione, in ogni angolo chiamato Paese,

La nostra gente, diversa e bella, si farà avanti, malconcia eppure stupenda.

Quando il giorno arriverà, faremo un passo fuori dall’ombra, in fiamme e senza paura.

Una nuova alba sboccerà, mentre noi la renderemo libera.

Perché ci sarà sempre luce,

Finché saremo coraggiosi abbastanza da vederla.

Finché saremo coraggiosi abbastanza da essere noi stessi luce.

Altre poesie di Amanda Gorman, la poesia In This Place (an American Lyric) | Testo e traduzione in italiano

C’è una poesia in questo posto –

nel ritmo dei passi, nei saloni,

nel silenzio tranquillo dei sedili.

È qui, al sipario del giorno,

dove l’America scrive un verso

che puoi solo sussurrare.

C’è una poesia in questo posto –

nella grazia possente, nel profilo di questo nobile edificio,

dove i libri in fiamme son tornati già due volte.

C’è una poesia a Boston’s Copley Square

dove i canti di protesta squarciano l’aria

come foglie di pioggia, dove l’amore di molti

sa inghiottire l’odio di pochi.

C’è una poesia a Charlottesville

dove è stretto dalle torce tiki

un anello di fiamme intorno al polso della notte

dove gli uomini sono così bianchi che brillano di blu –

sembrano statue - e accumulano cera per bruciare

sempre più a lungo e in alto

dove Heather Heyer

fiorisce per sempre in un prato di resistenza.

C’è una poesia nel grande gigante addormentato

del lago Michigan, che rivolge con stizza

a Milwaukee e Chicago la sua grande testa blu

avvampando da un suolo di ghiaccio –

ed è una poesia cominciata molto tempo fa,

impettita, rampante ed ardente.

C’è una poesia in Florida, nel Texas orientale

dove le strade si gonfiano in un nesso

di fiumi e le vacche galleggiano

come boe screziate nel maggese,

dove il coraggio è ormai così comune

che Jesus Contreras, a 23 anni, salva la gente dalle alluvioni.

C’è una poesia a Los Angeles, è stanca

e il suo sbadiglio è una marea Pacifica

ed è una madre sola mentre suda

Per insegnare in un’auletta asfittica

agli studenti neri e ispanici di Watts

come esprimere i loro pensieri

così che sua figlia possa scrivere

questa poesia per te.

C’è un foglio pieno di versi in California

dove studenti a mille marciano per blocchi,

senza documenti e senza più paura;

dove la mia amica Rosa

riesce a far breccia quando tutto è perso

e la sua gente trova in lei un pilastro.

Lei sa che la speranza

È una barca ancorata salda al molo,

ed è una verità: che non si può fermare un sognatore

né abbattere un sogno.

Come potrebbe questa non essere la sua città

su nación

il nostro paese

la nostra America –

Come potrebbe questo nostro romanzo americano da scrivere –

una poesia del popolo, per il povero,

il protestante, il musulmano, l’ebreo,

il nativo, l’immigrato,

il nero, il mulatto, il cieco, l’audace,

il clandestino e l’incrollabile,

la donna, l’uomo, il non-binary,

il bianco, il trans,

non essere l’alleato di tutto questo

e molto altro ancora?

I tiranni temono il poeta.

Ora che lo sappiamo

non possiamo lasciarlo solo.

Abbiamo il dovere di metterlo in mostra

Senza sosta

anche se fa male cucirselo addosso

quando il mondo

ci circonda.

La Speranza

dobbiamo concederla

come uno stoppino al poeta

in modo che possa crescere, illuminata,

portando con sé

storie da riscrivere –

storia di una città del Texas impoverita ma non sconfitta

storia scritta che non deve essere ripetuta

nazione composta ma non ancora completata.

C’è una poesia in questo posto…

una poesia in America

un poeta in ogni americano

che riscrive questa nazione, che ci parla

di una storia degna di essere raccontata per ogni granulo di terra

capace di far sperare il palinsesto del tempo -

C’è un poeta in ogni americano

che sa che la nostra poesia è stata scritta a penna

e dunque che è una poesia non ancora finita.

C’è un posto dove questa poesia dimora –

è qui, è ora, nel canto dorato della campana dell’alba

dove scriviamo una poesia americana

che stiamo appena iniziando a capire.

