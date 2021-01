Biden si commuove nell’ultimo discorso prima del giuramento

“I miei colleghi al Senato mi prendevano in giro perché citavo sempre poeti irlandesi, credevano lo facessi perché ho origini irlandesi. Ma non lo facevo per questo. Lo facevo perché sono i migliori poeti al mondo. Si dice che James Joyce disse a un amico: ‘Quando arriverà il giorno della mia morte Dublino resterà incisa nel mio cuore’. Beh, scusate l’emozione. Quando morirò il Delaware resterà inciso nel mio cuore e nei cuori di tutti noi. Di tutti i Biden, vi vogliamo bene”: così Joe Biden nell’ultimo discorso pronunciato prima di partire alla volta di Washington per pronunciare il giuramento da 46esimo presidente degli Stati Uniti.

Biden, di origini irlandesi, è nato in Pennsylvania nel 1942, ma si è trasferito in Delaware da ragazzo e ha iniziato a lavorare da avvocato prima di candidarsi in Senato ed essere eletto nel 1972. Da allora ha conservato il suo seggio per 37 anni fino al 2008, quando è diventato vice presidente degli Stati Uniti al fianco di Barack Obama. “Questo stato mi ha dato una possibilità, qui sono cresciuti i miei figli. Qui è dove ho incontrato mia moglie Jill”, ha sottolineato Biden nel suo commovente discorso, in cui ha ricordato anche il figlio, Beau Biden, morto nel 2015 per un tumore al cervello. A lui è dedicato il Major Joseph R. “Beau” Biden III National Guard/Reserve Center, a New Castle, dove è intervenuto ieri prima di partire per la Casa Bianca.

Leggi anche: 1. La rivoluzione di Biden: subito 17 decreti per cancellare l’era Trump 2. Usa, Donald Trump concede la grazia al suo ex consigliere Steve Bannon: era accusato di truffa 3. Usa, il piano di Biden da 1.900 miliardi di dollari per rilanciare l’economia 4. Joe Biden: può essere lui l’anti-Trump?

Potrebbero interessarti Il discorso d'addio di Trump: "Torneremo in un modo o nell'altro" Insegnante, ex modella plurilaureata, moglie e nonna: chi è Jill Biden, la First Lady italoamericana Insediamento Biden streaming e diretta tv: dove vederlo