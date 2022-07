Usa, Biden firma ordine esecutivo per tutelare il diritto all’aborto

Il Presidente americano, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo per tutelare il diritto all’aborto negli Stati Uniti. “La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata”, ha detto. Con questa firma si cerca di dare qualche tutela in più alle donne che vogliono interrompere la gravidanza negli Stati in cui l’aborto è vietato. E così quest’ordine esecutivo garantirà alle donne che vogliono abortire la libertà di movimento da uno Stato all’altro. Per quanto riguarda la privacy, la Federal Trade Commission dovrà adottare delle misure per tutelare l’identità di chi effettuerà ricerche in rete sull’interruzione di gravidanza. Inoltre, il dipartimento della Salute dovrà garantire l’accesso ai medicinali necessari per l’aborto. Si cercherà, inoltre, di mettere in piedi squadre di avvocati su base volontaria per offrire una tutela legale gratuita alle donne che si troveranno ad affrontare cause giudiziarie.

Biden ha spiegato che “non è stata una decisione guidata dalla Costituzione né dalla storia”, ma “politica” e firmerebbe all’istante “una legge approvata dal Congresso che codifichi l’aborto a livello nazionale”. Questa sarebbe infatti la via più rapida. Il presidente americano ha anche definito la Corte Suprema “fuori controllo”. Nello specifico ha detto: “Non possiamo permettere che ci tolga i nostri diritti”. E ha invitato ad andare a votare alle prossime elezioni di Midterm, proprio per eleggere più rappresentanti favorevoli alla libertà di scelta, “pro-choice”.