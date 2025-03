Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di otto droni militari, modello MQ-9B, per un valore di 1,96 miliardi di dollari (circa 1,82 miliardi di euro) al Qatar, uno degli alleati più stretti di Washington in Medio Oriente.

La vendita, secondo una nota diramata ieri dalla Defense Security Cooperation Agency (Dsca) degli Stati Uniti, “migliorerà la capacità del Qatar di rispondere alle minacce attuali e future”. “Questa capacità di difesa è un mezzo di deterrenza contro le minacce regionali e sarà utilizzata principalmente (dall’Emirato del Qatar, ndr) per rafforzare la sua difesa nazionale”, continua la nota. L’affare è stato approvato dal dipartimento di Stato di Washington che, come prevede la legge, ha formalmente notificato la decisione al Congresso attraverso la Defense Security Cooperation Agency. Toccherà ora ai legislatori statunitensi convalidare la transazione, il che di solito non rappresenta più di una semplice formalità.

Il modello MQ-9B è un drone di nuova generazione sviluppato per operazioni di lunga durata di intelligence, sorveglianza e riconoscimento degli obiettivi e possiede un’autonomia di volo superiore alle 40 ore, anche in condizioni meteorologiche avverse. Guidato via satellite, è in grado di svolgere missioni a lungo raggio. Con un’apertura alare di 24 metri, è dotato del radar multimodale Lynx, di un sensore elettro-ottico/infrarosso ad alte prestazioni, di capacità di decollo e atterraggio automatiche e di un sistema di rilevamento ed elusione. Il suo design inoltre consente l’integrazione di vari carichi utili, tra cui sensori, sistemi di guerra elettronica e armi. Questo drone infatti, secondo lo sviluppatore General Atomics, può essere configurato per molteplici tipi di missione, tra cui sorveglianza marittima (tramite il kit SeaGuardian), guerra anti-superficie, guerra anti-sommergibile, operazioni di intelligence e sorveglianza strategica a lungo raggio, allerta precoce e per attività umanitarie.