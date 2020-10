Usa 2020, Bruce Springsteen: “Trump perderà le elezioni e finirà il lungo incubo”

“Trump perderà le elezioni”. Ne è certo il “Boss”, ovvero la rockstar Bruce Springsteen. In un’intervista a Repubblica in cui parla del suo nuovo album, “A letter to you”, in uscita il prossimo 23 ottobre, dichiara: “Il paese come luce brillante della democrazia è stato devastato da questa amministrazione: abbiamo abbandonato gli amici, fatto amicizia con i dittatori e negato la scienza climatica. Prima di tutto Donald Trump perderà, l’avete sentito per primi qui” e “Joe Biden vincerà e il lungo incubo nazionale sarà… non so se sarà davvero finito, ma lui sarà andato. Sono sicuro che non verrà eletto per un secondo mandato”. Il musicista ricorda di aver scritto il “Rainmaker” “quando Bush era presidente” ma oggi quel testo è pienamente calato nei “tempi inquietanti”, come li definisce lui stesso, che stiamo vivendo e pertanto racconta: “Ho cominciato a scriverla in quel periodo, ma si adatta molto meglio a Trump”.

