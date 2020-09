Recide la pancia della moglie incinta con una falce per sapere il sesso del bambino

Vuole sapere il sesso del figlio e recide la pancia della moglie con una falce

Una storia orribile quella avvenuta in India, a Badaun, nell’Uttar Pradesh, dove un uomo ha reciso la pancia della moglie incinta per sapere il sesso del bambino. La coppia aveva avuto già cinque figlie, ma il padre voleva un maschio a tal punto da esercitare pressioni sulla moglie affinché partorisse il figlio atteso. Secondo quanto riporta la Bbc, l’uomo all’apice di una lite con la moglie avrebbe aggredito la donna con una falce squarciandole il grembo per capire il sesso del pargolo. L’arma ha ferito anche il feto che non è riuscito a sopravvivere. L’uomo, che è stato arrestato, ha negato di aver ferito intenzionalmente la moglie, dicendo invece che si è trattato di un incidente. Per il bambino non c’è stato nulla da fare mentre la mamma si trova in gravi condizioni in ospedale a Delhi, anche se non sembra essere in pericolo di vita. Le indagini della polizia sono in corso.

Leggi anche: Brasile, uccide l’amica incinta durante il baby shower e le strappa il feto dal grembo

Potrebbero interessarti Von der Leyen presenta piano su migranti e asilo: no ai ricollocamenti obbligatori L’ex vigile urbano Sergei Torop si spaccia per Gesù e fonda una chiesa in Siberia: arrestato Asintomatico il 20% dei contagiati: "Pericolosi, hanno stessa carica virale degli altri"