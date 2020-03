Tunisi, kamikaze si fa esplodere vicino Ambasciata Usa: 5 feriti

Tunisi, kamikaze si fa esplodere vicino Ambasciata Usa

Un kamikaze si è fatto esplodere a bordo di una moto vicino all’ambasciata americana a Tunisi contro una pattuglia della sicurezza oggi, venerdì 6 marzo, causando il ferimento di almeno 5 agenti delle forze di sicurezza tunisine. L’attentato ha avuto luogo intorno alle 11,20 davanti alla rappresentanza diplomatica, sita in Les Berges Du Lac Walkway. Secondo i media locali e internazionali, non ci sono vittime a parte l’attentatore. La polizia locale non ha confermato questa versione e ha fatto sapere l’attentatore è stato ucciso dopo aver tentato di entrare nel perimetro della rappresentanza diplomatica statunitense.

Le indicazioni dell’ambasciata

L’ambasciata degli Stati Uniti in Tunisia ha invitato i cittadini statunitensi a tenersi alla larga dalla rappresentanza diplomatica dopo l’attentato suicida avvenuto questa mattina a Tunisi. “Il personale delle forze di sicurezza e di emergenza è intervenuto per rispondere a un’esplosione avvenuta vicino all’ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi”, ha fatto sapere la rappresentanza diplomatica in una nota diffusa sui social in inglese e in arabo. “Evitate l’area e monitorate gli aggiornamenti delle emittenti locali”. Un attentatore suicida si è fatto esplodere oggi a bordo di una motocicletta nei pressi di un posto di guardia delle forze di sicurezza tunisine, istituito in una strada adiacente all’ambasciata americana situata nel sobborgo di El-Bahira 2, nella zona della laguna di Tunisi.

