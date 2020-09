Trump avverte il mondo: “Abbiamo una nuova arma nucleare che nessuno ha mai visto prima”

Trump annuncia: “Gli Usa hanno una nuova arma nucleare mai vista prima”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato che gli Usa hanno “una nuova arma nucleare, che nessuno ha mai visto prima”. L’inquilino della Casa Bianca lo ha dichiarato in una delle interviste rese al giornalista Bob Woodward per il suo nuovo libro Rage. “Ho costruito un sistema bellico nucleare che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese – ha affermato il tycoon – Abbiamo cose che non hai mai visto nè sentito. Abbiamo cose di cui Putin e Xi non hanno mai sentito parlare prima. Non c’è nessuno… quello che abbiamo è incredibile”. Secondo quanto riferito dal Washington Post, Woodward ha cercato di approfondire la questione e avrebbe ricevuto, da fonti della Difesa, la conferma che effettivamente l’esercito americano avrebbe a disposizione un nuovo sistema bellico segreto. Anzi, secondo quanto riferisce il giornalista le fonti da lui interpellate sarebbero rimaste anche piuttosto sorprese dal fatto che Trump ne abbia parlato pubblicamente.

La rivista specializzata Task & Purpose ha provato ad approfondire in maniera più specifica la questione. L’ipotesi più accreditata al momento è che Trump si riferisca alla W76-2, un’arma resa nota nel febbraio 2018 come un’aggiunta relativamente “a basso costo” all’arsenale nucleare degli Stati Uniti e che ha una resa esplosiva inferiore rispetto alle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Secondo quanto ricostruito dal Washington Post, Trump avrebbe fatto queste rivelazioni in una delle 18 interviste che il presidente Usa ha rilasciato a Woodward, noto per aver portato alle luce insieme al collega Carl Bernstein lo scandalo Watergate, tra dicembre 2019 e luglio 2020.

Leggi anche: 1. Coronavirus, Trump ammette: “Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato”. La rivelazione nel nuovo libro di Bob Woodward / 2. La Cnn svela le telefonate di Trump con i vari leader stranieri: Kim definito “un genio”, la Merkel “una stupida” / 3. Trump chiede il significato del numero “19” dopo la parola Covid | VIDEO

Potrebbero interessarti Francia, ragazza respinta all’ingresso del Museo d’Orsay: “Troppo scollata, così lei non entra” Covid: 84enne contagiato nel Regno Unito prima che la Cina avvertisse l'Oms Libano: nuova esplosione nel porto di Beirut