Trump a tutto gas sulla golf cart con il caddie aggrappato sul retro: il video è virale

Trump sfreccia con la golf cart | VIDEO

Il video di Trump che sfreccia con la golf cart e il suo caddie aggrappato sul retro è diventato in poche ore virale sui social di tutto il mondo. Il presidente è stato filmato mentre gioca al suo club di golf in Virginia dopo il rinvio della sua manifestazione nel New Hampshire. La corrispondente della NBC alla Casa Bianca, Kelly O’Donnell, ha condiviso per prima il video su Twitter.

