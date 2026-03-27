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Trump alla giornalista che gli chiedeva dei morti in Iran: “Diventi sempre più bella con l’età” | VIDEO

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Le parole del presidente Usa alla conduttrice di Fox News Dana Perino

di Niccolò Di Francesco
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Il presidente Usa Donald Trump ha flirtato in diretta con la giornalista di Fox News che gli chiedeva dei morti in Iran. Durante un collegamento telefonico con la trasmissione The Five, in onda su Fox News, la conduttrice Dana Perino, ex portavoce della Casa Bianca durante l’amministrazione di George W. Bush, ha chiesto a Trump se fosse a conoscenza delle condizioni della popolazione iraniana. “Ha qualche informazione su come stanno? Hanno acqua potabile? Hanno cibo? È sconvolgente” ha affermato la giornalista.

 

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Il presidente Usa ha risposto di si ma poi ha iniziato a flirtare in diretta con la conduttrice. “Ma prima. Si ricorda quando abbiamo pranzato anni fa alla base della Trump Tower, quando era un edificio appena costruito? Non è cambiata. Non dovrei dirlo. È la fine della mia carriera politica, ma potrebbe essere persino più bella, capito? Quindi non so cosa stia facendo” ha risposto Trump. “Molto è merito di trucco e parrucco di Fox” è stata la replica di Dana Perino con il tycoon che ha continuato: “Non lo dirò perché metterebbe fine alla mia carriera politica. Non si può più dire che una donna è bella”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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