Ultimo aggiornamento ore 19:00
Home » Esteri
Esteri

John Barron chiama in diretta tv, ma la voce sembra quella di Trump: “Sui dazi la Corte Suprema ha sbagliato” | VIDEO

Esplode l'ironia sui social: "Come Fantozzi che fa l'accento svedese"

di Niccolò Di Francesco
Durante una diretta dell’emittente C-Span, in cui si parlava della decisione della Corte Suprema Usa di bocciare i dazi imposti dal presidente statunitense, un uomo, che si è presentato con il nome di John Barron, è intervenuto telefonicamente per criticare il verdetto dei giudici supremi. “Sono John Barron. Guardate, questa è la decisione peggiore mai presa. È una decisione terribile” ha dichiarato il telespettatore che poi ha attaccato i leader del Partito Democratico: “Hakeem Jeffries è un idiota. E avete Chuck Schumer, che non sa nemmeno cucinare un cheeseburger. Certo, queste persone sono felici. Certo che sono felici. Ma i veri americani non saranno felici”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

I telespettatori più attenti, però, hanno notato che la voce di Barron era sorprendentemente simile a quella di Donald Trump. C’è di più: John Barron è uno pseudonimo che Trump ha utilizzato più volte in passato per parlare con i media. La surreale coincidenza ha costretto l’emittente a smentire: “John Barron non è il presidente. La chiamata è arrivata da un numero della Virginia e la telefonata è avvenuta mentre il presidente era alla Casa Bianca”. Ma il mistero, tuttavia, rimane. La telefonata ha scatenato l’ironia dei social con i follower italiani che hanno paragonato la presunta chiamata di Trump alla scena di Fantozzi contro tutti in cui il personaggio interpretato da Paolo Villaggio prova a camuffare una chiamata esclamando: “Faccio l’accento svedese?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca