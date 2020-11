“Ma Trump adesso ha i capelli grigi?” Sui social network di tutto il mondo questa è la domanda del momento. Il presidente degli Stati Uniti ieri, venerdì 13 novembre, ha tenuto la sua prima uscita in pubblico dopo le elezioni presidenziali. Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca – quasi interamente dedicata al vaccino contro il Covid-19 – in molti hanno notato un cambiamento nel suo look: i capelli del tycoon sono apparsi di un colore diverso, meno biondo, più tendente al grigio.

“L’intero discorso mi sta provocando un’esperienza extracorporea. Il colore dei capelli è cambiato. Notevolmente più bianco. Ma la voce e la velocità di consegna sono le stesse”, ha scritto su Twitter la giornalista della Bbc Emily Maitlis. “È la mia tv o i capelli di Trump non sembrano più del solito fott**o giallo oggi?”, ha twittato la stratega e commentatrice politica Ana Navarro-Cárdenas.

Molti utenti hanno notato lo stesso particolare e lo hanno comunicato sui social con messaggi ironici: “Sembra che la tintura per capelli di Donald Trump abbia ammesso”, ha scritto Ahmed Baba, co-fondatore e redattore capo di Rantt Media.

This whole speech is giving me a slightly out of body experience. Hair colour changed. Noticeably whiter. But the voice and the speed of delivery is the same. #Trump

