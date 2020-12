Torna a casa con l’amante e chiede alla moglie di cucinare per loro: lo uccide a coltellate

Torna a casa ubriaco con l’amante, chiede alla moglie di cucinare e lei lo uccide a coltellate

Esce e si ubriaca con l’amante, poi torna a casa con lei e chiede alla moglie, la top model Lilia Sudakova, di cucinare per loro. La donna, 26 anni, lo ha ucciso a coltellate. Suo marito era Sergey Popov, 28 anni. La top model ha spiegato di averlo ucciso per via delle continue molestie subite durante il loro matrimonio. L’amante portata a casa (una donna conosciuta al bar) è stato soltanto l’ultimo di innumerevoli episodi di abusi e umiliazioni che la modella avrebbe subito; a confermare le parole della Sudakova anche la testimonianza della mamma. Lilia, molto conosciuta nel mondo della moda, ha chiamato l’ambulanza subito dopo aver aggredito il marito e ha spiegato di aver agito per legittima difesa. Una volta tornato a casa, il marito le avrebbe chiesto di cucinare anche per l’amante e, quando la modella si è rifiutata, lui l’avrebbe afferrata per i capelli, così lei si è difesa. La donna è stata condannata a 15 anni di carcere.

