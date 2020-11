Papà getta il figlio in un fiume: pensava fosse il diavolo

Papà uccide il figlio di 11 mesi e getta il suo corpo in un fiume: l’uomo era convinto che il piccolo si stesse trasformando nel diavolo. L’agghiacciante vicenda è avvenuta nel Regno Unito nel settembre del 2019, ma è tornata alla ribalta in questi giorni con l’inizio del processo a carico dell’uomo. Secondo quanto ricostruito, l’11 settembre del 2019 il 23enne Zak Bennett-Eko ha litigato con la sua compagna Emma Blood, incinta di otto mesi, e successivamente è uscito di casa con Zakari, il primogenito della coppia.

L’uomo, che soffre di schizofrenia paranoica, si è recato quindi nel fiume Irwell, a Radcliffe, nel Greater Manchester, dove ha dichiarato di aver visto due donne “con occhi come il diavolo” le quali gli avrebbero detto di annegare il figlio. Dopo aver visto le gambe del piccolo “espandersi” ed essersi convinto che il bambino si stesse trasformando in un diavolo, Zak ha preso il bambino e lo ha gettato nel fiume. Poi si è recato in un pub situato nei pressi del fiume ed ha raccontato a un cliente ciò che aveva fatto. L’uomo è stato quindi arrestato, mentre il corpo del piccolo è stato recuperato poco dopo dai soccorritori, anche se per lui non c’era più nulla da fare.

Leggi anche: Bolivia, bambino di 2 anni preso a frustate con un filo di metallo: “Ha rotto la custodia del mio telefono”

Potrebbero interessarti Belgio, il paese dove la polizia potrà suonare alla porta per controllare quante persone siedono alla tavola di Natale La Scozia è il primo paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis Giornata contro la violenza sulle donne: perché si celebra il 25 novembre