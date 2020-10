Ex concorrente di Temptation Island aggredito con delle forbici: “Hanno provato ad ucciderlo”

Temptation Island, un ex concorrente accoltellato: “Hanno provato ad ucciderlo”

Un ex concorrente di Temptation Island, Michael De Giorgio (che ha partecipato al programma delle tentazioni con l’ex fidanzata Lara Zorzetto) è stato aggredito e ha raccontato la terribile vicenda sui social. “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia… sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non”. De Giorgio ha spiegato che l’intervento è andato bene, anche se non sa ancora se rimarranno delle limitazioni motorie. “Il dolore più grande è dentro al petto, e per questo purtroppo non c’è nessuna cura”, ha aggiunto.

Anche l’amica Deianira Marzano ha commentato l’episodio e ha accusato l’attuale fidanzata di essere responsabile dell’aggressione. “È stato accoltellato dalla fidanzata”, ha spiegato la Marzano, “sono disgustata, ha provato ad ucciderlo”. Michael De Giorgio però non ha ancora confermato o smentito le accuse.

