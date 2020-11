Cerca di imitare un video su TikTok: bimba di 4 anni rischia di morire

Imita quello che aveva visto in un video su TikTok: bimba di 4 anni rischia la vita

Una bambina di quattro anni ha rischiato di morire dopo aver imitato quanto visto in un video pubblicato su TikTok: nelle immagini, come ha spiegato la mamma della bambina, “un ragazzino simulava la morte per poi diventare un fantasma e così ha provato a copiarlo usando le corde delle veneziane nella nostra camera da letto. Se le è avvolte al collo con tre giri e poi ha fatto un salto. Meno male che io ero lì con lei e sono intervenuta subito, evitando il peggio”, questo è quanto denuncia Mara Ordinario, la mamma della bimba, una denuncia arrivata via Facebook.

La bambina non si è resa conto che il video fosse una grande messa in scena e ha provato ad emularlo rischiando di morire soffocata. La mamma ha pubblicato anche le fotografie a testimonianza di quanto detto: nelle immagini si vedono i segni violacei lasciati dalle corde attorno al collo. “Pensate quello che sarebbe potuto succedere se io fossi stata anche solo in un’altra stanza della casa. Lei sarebbe potuta morire impiccata”, ha concluso la mamma.

