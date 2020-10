Casoria: dà un calcio a un gatto per strada, poi pubblica il video su TikTok

Inevitabili e doverose le polemiche sui social per un video che mostra una violenza inaudita contro un povero indifeso animale. Siamo a Casoria, in provincia di Napoli. In un filmato si vede un ragazzino, in compagnia di alcuni amici (uno dei quali riprende la scena), mentre dà un calcio a un gatto che stava passeggiando sul marciapiede. Il felino ha fatto un impressionante volo, urtando poi contro un muro, prima di stramazzare al suolo.

Il video è stato poi pubblicato su TikTok, social molto utilizzato soprattutto dai giovanissimi, provocando forte indignazione e rabbia. Il gatto è al momento in fin di vita. Intanto è caccia all’autore dello sconsiderato gesto, così come si stanno cercando gli amici del ragazzo che hanno ripreso il tutto e non sono intervenuti per soccorrere l’animale. “Se qualcuno lo riconosce, mi contatti o contatti la sua famiglia. Io lo denuncio, perché per loro è divertimento, ma per me e soprattutto per quella povera bestia è dolore”, ha scritto una donna sul gruppo Facebook della Cittadella, il quartiere di Casoria dove sarebbe avvenuto il fatto in questione. Ricordiamo che il reato di maltrattamento di animali è previsto dall’art. 544-ter del codice di procedura penale e punisce con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Tra coloro che hanno commentato il filmato anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Mi sono subito attivato per colpire l’autore del gesto e avere notizie del povero animale”.

