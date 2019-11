Scovato un “cane unicorno”: ha una piccola coda sulla testa e cerca casa

È stato trovato per le strade di Jackson, nel Mississipi, da un’associazione che si occupa di tutelare gli animali, “La missione di Mac”. Con tutta probabilità i suoi padroni lo hanno abbandonato, motivo per cui i volontari lo hanno scovato mentre se ne andava in giro con altri cani più grandi di lui. Parliamo di un piccolo cagnolino con una grande particolarità: ha una piccola coda che gli cresce sulla fronte.

Quando, con grande soddisfazione, l’associazione lo ha salvato dal freddo insieme agli altri cani randagi, i volontari hanno deciso di chiamare il cucciolo “Narvalo, il piccolo magico peloso unicorno”, sottolineando la sua somiglianza con il noto cetaceo che presenta un dente sulla fronte.

In tantissimi si sono chiesti se la “codina” fosse un fastidio o rappresentasse un problema per la salute dell’animale, ma i veterinari hanno spiegato che si tratta solo di una rara particolarità che non arreca alcun disturbo al cucciolo. “La coda in più non è collegata a nulla e non ha altro uso se non quello di renderlo il cucciolo più adorabile di sempre”, ha spiegato la fondazione di Jackson. Ora il cucciolo di “cane unicorno” è alla ricerca di una casa e di nuovi padroni che sappiano amarlo e apprezzare questo suo “segno particolare”.

