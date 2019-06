“Scamp the Tramp” vince la gara dei cani più brutti del mondo | FOTO

World’s Ugliest Dog Contest vincitore 2019 | Cane più brutto del mondo 2019

Una gara che vuole portare l’attenzione sulla necessità di salvare e adottare cani abbandonati o trovati in strada: è questo lo spirito del World’s Ugliest Dog Contest, che si è svolto a Petaluma, in California.

Il vincitore dell’edizione 2019, che ha sconfitto altri 18 concorrenti, è “Scamp the Tramp“.

La sua padrona, Yvonne Morones ha vinto la partecipazione con Scamp in una puntata del programma televisivo Today, 1.500 dollari in contanti e altri 1.500 da donare a un rifugio per animali, e – per finire – un gigantesco trofeo.

Scamp viene da Compton, nella contea di Los Angeles, ed è stato adottato da Morones nel 2014 dopo che lei lo aveva visto su Pet Finder.

“Stavo tornando a casa e sapevo di aver fatto la scelta giusta”, ha raccontato la donna. “Eccoci, due estranei in una macchina sulla via di casa per un nuovo inizio. Bob Marley stava suonando a One Love e io l’ho guardato e il piccolo Scamp stava ballonzolando. Era come se sapesse di aver trovato la sua casa per sempre”.

Il secondo posto è andato a Wild Thang, un pechinese di Los Angeles con gli occhi piccoli e una lingua inquietante.

Terzo sul podio Tostito, un chihuahua di Falmouth, nel Maine, con le orecchie danneggiate e la lingua cadente, che si è aggiudicato anche lo Spirit Award.

Il People’s Choice Award è andato a Meatloaf, un incrocio di bulldog con i denti sporgenti di Sacramento, in California.

