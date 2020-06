Una scimmia alcolizzata ha ucciso una donna e ferito 250 persone

1 morto e 250 feriti: è l’incredibile bilancio della furia di una scimmia alcolizzata, totalmente impazzita dopo aver finito l’alcol. Secondo quanto ricostruito da un quotidiano locale, Kalua, questo il nome dell’animale, apparteneva a un occultista del distretto di Mirzapur, in India, che dava da bere all’animale soltanto liquore. Quando l’uomo è morto, la scimmia è rimasta sola, ma soprattutto ha iniziato ad accusare una crisi d’astinenza da alcol. L’animale, così, ha iniziato a vagare per le strade della città attaccando qualsiasi persona e arrivando a provocare ben 250 feriti e la morte di una donna deceduta in seguito alle ferite riportate.

Una scimmia in ospedale rimasta chiusa per il Coronavirus

L’animale è stato successivamente catturato e trasportato allo zoo di Kanpur, dove attualmente si trova. Qui, gli zoologi hanno scoperto che oltre a essere alcolizzata, il primate si rifiuta anche di mangiare le verdure. Gli scienziati ritengono che l’occultista potrebbe aver dato da mangiare all’animale carne di scimmia, il che spiegherebbe anche l’aggressività di Kalua. Gli esperti, infatti, hanno anche notato che l’animale aveva la propensioni ad attaccare le altre scimmie, motivo per cui è stato isolato in una gabbia dove ora passerà il resto de suoi giorni.

Leggi anche: 1. I cereali Coco Pops accusati di razzismo: “Perché una scimmia come mascotte?” / 2. Babbuino rapisce un cucciolo di leone in Sudafrica | VIDEO

Potrebbero interessarti La mascherina riutilizzabile che uccide il Coronavirus (e si ricarica con una presa Usb) Thailandia: monaco buddista uccide la sua ex fidanzata incinta di 8 mesi In casa non c’è la connessione, studentessa si arrampica su un albero per fare l’esame online