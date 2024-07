Chi era Thomas Matthew Crooks, l’attentatore di Donald Trump | VIDEO

Chi era Thomas Matthew Crooks, l’attentatore di Donald Trump ucciso nella notte italiana da un cecchino dopo aver ferito l’ex presidente USA? “Il mio nome è Thomas Matthew Crooks. Odio i repubblicani, odio Donald Trump”. Così si presentava in un video sui social l’uomo che ha sparato (VIDEO), ferendolo all’orecchio, l’ex presidente americano. L’attentatore, ucciso dalle forze di sicurezza, aveva 20 anni ed era originario di Bethel Park, in Pennsylvania. Ma nonostante si fosse dichiarato nemico del tycoon e dell’Elefantino, era “registrato come elettore del Partito repubblicano”, al quale avrebbe anche donato 15 dollari.

🇺🇸 | The #shooter was on a rooftop approximately 125 meters (410 feet) from where #Trump was. pic.twitter.com/1tinB1X48g — Breaking News (@PlanetReportHQ) July 13, 2024

Stando a quanto riportato dal New York Times, Crooks ha sparato al candidato repubblicano con un fucile semiautomatico AR-15. Secondo la Nbc, che ha dichiarato di aver visionato le foto del corpo, l’attentatore indossava una t-shirt di uno dei canali YouTube più popolari dedicati alle armi da fuoco, Demolition Ranch.

Non è ancora chiaro come il cecchino sia riuscito a posizionarsi, senza essere visto, su un tetto fuori dal perimetro del comizio ma relativamente vicino. L’evento elettorale di Trump era cominciato alle ore sei del pomeriggio locali (mezzanotte in Italia): i due-tre colpi che hanno ferito all’orecchio il tycoon sono partiti dopo 10-15 minuti. Trump si è salvato, ma uno spettatore è morto e altri due risultano gravemente feriti.