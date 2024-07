Spari contro Trump a un comizio in Pennsylvania: ucciso l’attentatore | DIRETTA

Spari contro Donald Trump. Nella notte italiana, durante il suo comizio a Butler, a un’ora da Pittsburgh, in Pennsylvania, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti che la prossima settimana sarà incoronato candidato del partito repubblicano alla Casa Bianca. Trump viene colpito all’orecchio tra le urla della folla che cerca rifugio. Poi, prima di essere portato via, ha alzato un pugno verso il cielo urlando qualcosa verso la folla.

LA DIRETTA

Ore 03,20 – Abc: sparatore su comizio Trump ha usato un fucile tipo Ar – L’uomo che ha aperto il fuoco sul comizio di Donald Trump, ferendo l’ex presidente insieme ad altre due persone e uccidendone una, avrebbe usato un fucile in stile Ar, appollaiato su un tetto. Lo riporta Abc News.

Ore 03,05 – Secret Service, uno spettatore ucciso due gravemente feriti – Nella sparatoria al comizio di Donald Trump a Butler, in Pennsylvania, uno spettatore è rimasto ucciso e altri due gravemente feriti. Lo ha confermato il Secret Service. L’attentatore, del quale non è ancora nota l’identità, è stato ucciso dagli agenti della sicurezza.

Ore 02,48 – Trump sui social: colpito alla parte alta dell’orecchio, l’ha trapassata – “Incredibile che un simile atto possa prodursi nel nostro Paese”.

Ore 02,30 – Cnn, attentatore Trump era su un tetto – Tre fonti di polizia hanno confermato alla Cnn che l’attentatore di Donald Trump si trovava al di fuori dell’area nella quale si stava svolgendo il comizio. Due di queste fonti hanno riferito che l’attentatore si trovava sul tetto di un edificio adiacente l’area del comizio. Si sarebbe trattato, secondo diverse fonti di polizia, di un cecchino. La circostanza è stata confermata anche dal procuratore della Contea di Butler, Richard Goldinger. “Era necessario un fucile, era a diverse centinaia di metri di distanza”, ha detto il procuratore.

Ore 02,25 – Donald Trump Jr: “Ho parlato a mio padre, è di ottimo umore” – “Ho appena parlato al telefono con mio padre ed è di ottimo umore. Non smetterà mai di combattere per salvare l’America, qualunque cosa la sinistra radicale gli lancerà contro”. Così Donald Trump Jr ha parlato dopo aver parlato con suo padre. Lo scrive il Guardian.

Ore 02,15 – Biden Live: “Ho cercato di mettermi in contatto con Trump” – Biden in diretta: “Sono stato sommariamente informato della situazione di Trump. Ho provato a mettermi in contatto con lui e vorrei riuscire a parlargli a breve, almeno spero. Questa violenza è malata, tutti dovrebbero condannarla. Trump avrebbe dovuto tenere il suo comizio pacificamente e senza problemi. Non possiamo tollerarlo. Al momento non abbiamo tutti i dettagli dell’accaduto, le informazioni stanno arrivando”. Biden ha poi aggiunto: “Un tentativo di assassinio? Ho un’opinione ma non i fatti, meglio aspettare i fatti”.

Ore 02,05 – Biden: grato nell’apprendere che Trump è salvo – Il presidente degli Usa in una nota diffusa dalla Casa Bianca: “Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioniNon c’è posto per questo genere di violenza. Dobbiamo unirci come un’unica nazione nel condannarlo”.

Ore 02,00 – Cnn: altro partecipante al comizio di Trump è grave. Attentatore ucciso – Un’altra persona che stava assistendo al comizio di Donald Trump in Pennsylvania è in gravi condizioni. Lo riferisce la Cnn. L’attentatore è stato ucciso e un’altra persona è morta. L’attentatore al comizio di Donald Trump invece è stato ucciso dal Secret Service.

Ore 01,57 – Trump dopo essere stato ferito: “Lottiamo, lottiamo” – “Lottiamo, lottiamo, lottiamo”. Sarebbero state queste le parole di Donald Trump dopo essere stato ferito al comizio in Pennsylvania, mentre il Secret Service lo stava portando via dal palco.

Ore 01,55 – Meloni: auguri a Trump, ora prevalga il dialogo sull’odio – “Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti DonaldTrump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”. Lo scrive sui social la premier italiana Giorgia Meloni.

Ore 01,40 – Il procuratore di Butler: “Trump colpito, attentatore ucciso, almeno un’altra vittima” – Donald Trump è stato colpito da un proiettile mentre parlava ad un comizio in Pennsylvania. Lo ha detto il procuratore di Butler precisando che l’attentatore è stato ucciso dalle polizia e c’è almeno un’altra vittima.

Ore 01,30 – Testimoni via social: “L’evacuazione un incubo: in 50mila su una stradina di campagna” – Alcune persone presenti al comizio di Trump stanno descrivendo via social l’evacuazione dal luogo dell’attentato come un incubo logistico. “Stanno cercando di evacuare 50mila persone su una stradina di campagna”. Il presidente del comitato repubblicano della contea di Butler James E. Hulings,lo conferma al New York Times, dicendo di essere ancora bloccato nel parcheggio: “È una tragedia. Molti intorno a me piangono. Lo aspettavano dalle 10:30 di questa mattina”.

Ore 01,20 – Dave McCormick conferma: “Colpito qualcun altro, era proprio dietro di me” – Secondo Dave McCormick, candidato repubblicano al Senato della Pennsylvania, seduto in prima fila durante l’evento, qualcun altro potrebbe essere stato colpito, proprio dietro di lui. “Qualcuno proprio dietro di me”, ha detto a Politico. “C’era molto sangue. Subito dopo i servizi segreti si sono precipitati su Trump.” McCormick ha detto di non sapere quanto fosse grave la ferita della persona a cui si riferisce.

Ore 01,10 – Il procuratore distrettuale di Butler: si ritiene che sia stata colpita un’altra persona – “Sarebbe in condizioni critiche. Nessuna informazione al momento su chi ha sparato al comizio di Trump”. Secondo alcune voci, sarebbe ferito anche l’attentatore.

Ore 01,07 – Campagna Trump, l’ex presidente in un ospedale locale: “Ringrazia le forze dell’ordine” – Donald Trump è stato portato in un ospedale nella zona di Butler, in Pennsylvania, per un controllo ma “sta bene”. Lo riferisce il portavoce della campagna Steven Cheung. “Il presidente Trump ringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione dopo questo atto atroce”, ha aggiunto.

Ore 00,45 – I servizi segreti Usa: messe in atto le misure di protezione per Trump, ora è al sicuro – I servizi segreti Usa: messe in atto le misure di protezione per Trump, ora è al sicuro. In corso un’indagine, aggiornamenti quando saranno disponibili. Il Secret Service sta allontanando la folla dall’area del comizio a Butler, in Pennsylvania, dove è avvenuto l’incidente all’ex presidente Donald Trump, i cui contorni non sono ancora chiari. Gli agenti hanno dichiarato l’area scena del crimine.

iden: “Spari contro Trump? Nessuno mi ha informato” – Lasciando un raduno democratico a Rehoboth Beach, Biden ha risposto semplicemente “No” alla domanda se fosse stato informato degli spari contro Trump.

Spari contro Trump durante il comizio – Alcuni spari sono stati esplosi contro Donald Trump durante un suo comizio. Un video mostra l’ex presidente USA scortato verso un auto dagli agenti dei servizi segreti. Il candidato repubblicano alla presidenza ha sollevato un pugno al cielo prima di entrare nel veicolo. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato visto con l’orecchio destro insanguinato mentre era circondato dagli agenti di sicurezza che lo hanno allontanato dal palco.