Thailandia, ambulanza corre verso ospedale ma perde il paziente per strada | VIDEO

Sta facendo il giro del web in queste ore un video che ritrae un’ambulanza che sfreccia tra le strade della Thailandia, recandosi verso un ospedale con un malato a bordo: all’improvviso, infatti, il portellone posteriore del mezzo si apre e la barella con sopra il paziente cade in strada. Per fortuna, l’uomo steso sull’asfalto non ha subito conseguenze: merito, anche, dei conducenti degli altri mezzi sulla strada, che hanno segnalato l’incidente al guidatore dell’ambulanza con dei colpi di clacson e chiari gesti.

Così, la barella con sopra l’uomo è stata recuperata e caricata nuovamente sull’ambulanza. A dare una mano all’autista dell’ambulanza diversi cittadini, che si fermano per soccorrere il malato e dare il loro supporto per ricaricare la barella sul mezzo. Il paziente è stato poi trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto la mattina di lunedì 4 maggio 2020 sulla Pracha Uthit Road a Bangkok, in Thailandia.

