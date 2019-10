Elefanti morti in Thailandia per salvare un cucciolo | VIDEO

Sei elefanti sono morti in Thailandia per cercare di salvare un cucciolo precipitato dalla scogliera ai bordi di una famosa cascata nel parco nazionale di Khao Yai. Altri due elefanti hanno guardato la scena da una scogliera ma non si sono buttati e le autorità sono riuscite a salvarli. Nota come “Haew Narok”, la “cascata del diavolo” è nota per un incidente simile avvenuto nel 1992 in cui persero la vita otto elefanti.

Il Dipartimento che si occupa della custodia del parco nazionale (DNP) ha capito quello che stava accadendo intorno alle 3 di notte (locali) dello scorso venerdì. Tre ore dopo è avvenuto il ritrovamento del piccolo elefantino e degli altri cinque elefanti morti vicino a lui.

Edwin Wiek, fondatore della fondazione animalista thailandese “Wildlife Friends” ha diffuso le foto scattate dal dipartimento sul luogo dell’incidente e ha spiegato che gli elefanti di un gruppo familiare sono fortemente legati e si proteggono a vicenda, in questo caso l’istinto di protezione li ha però portati alla morte.

In Thailandia vivono circa 7mila elefanti di cui metà sono in stato di cattività mentre l’altra metà sono “domestici” e sono in gran parte utilizzati per lavori pesanti o per intrattenere i turisti.

