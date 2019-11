Terremoto in Albania oggi 26 novembre 2019: le foto e i video della scossa

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi, martedì 26 novembre 2019, in Albania: le foto e i video circolati sui social subito dopo il sisma sono impressionanti.

La scossa, di magnitudo 6.5, è stata registrata alle 3,54 con le seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 41.37, 19.47 ad una profondità di 10 km. Secondo i dati registrati dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato nei pressi di Durazzo, che risulta essere una delle città maggiormente colpite.

Il sisma è stato avvertito anche in Italia, Puglia e Basilicata in particolare, ma anche in altre regioni come Campania e Abruzzo.

Secondo quanto affermato dalle autorità locali, i feriti sarebbero almeno 150, mentre diverse persone sarebbero intrappolate tra le macerie.

Due bambini sarebbero estratti vivi tra le macerie, così come dimostrano anche alcune foto circolate sui social proprio in questi minuti.

Subito dopo il primo, violentissimo, sisma si sono verificate altre 50 scosse di assestamento, la cui magnitudo oscilla tra i 4.2 e i 5.4.

L’Albania era già stata colpita da un forte terremoto di recente, il 21 settembre scorso. La scossa, la cui magnitudo era stata di 5.8, aveva provocato numerosi feriti e diversi danni.

