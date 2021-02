“Vi sto infastidendo, questo è il mio ultimo post”: star di TikTok si toglie la vita a 18 anni

“Vi sto infastidendo, questo è il mio ultimo post”: star di TikTok si suicida a 18 anni

“Vi sto infastidendo, questo sarà il mio ultimo post”, così Dazhariaa Quint Noyes, nota sui social come Deen, ha salutato i suoi follower su TikTok l’8 febbraio scorso prima di togliersi la vita. Veniva dallo stato della Louisiana e aveva 18 anni.

A riportare la tremenda storia il Daily Mail. Poco dopo il post condiviso su TikTok, i genitori della 18enne americana hanno confermato il suicidio della figlia con un post su Facebook.

Il padre ha condiviso un’immagine di Dazhariaa ringraziando tutti per “l’amore e il sostegno” dimostrato alla famiglia. “Vorrei solo che mi avesse parlato dei suoi problemi e della pressione che sentiva addosso”, ha spiegato l’uomo. “Purtroppo non è più con noi ed è andata in un posto migliore”, ha continuato.

Deen era molto popolare sui social: sulla sua pagina Instagram contava 150mila follower e su TikTok oltre un milione: in Louisiana era considerata una piccola star.

