Bari, bambino di 9 anni trovato morto impiccato

Un altro bambino è stato trovato morto impiccato con una corda intorno al collo, aveva 9 anni. Questa volta è successo a Bari. Alle 16.20 di ieri, in un appartamento del quartiere San Girolamo. La madre, insospettita dal silenzio che proveniva dalla cameretta del figlio, ha aperto la porta e se l’è trovato davanti agli occhi, privo di sensi. Al collo aveva una piccola cordicina simile a quella utilizzata per custodire i badge, l’altro capo era legato a un appendiabiti. La madre, di professione medico, ha tentato di rianimarlo, ma ormai era troppo tardi. Quando sono arrivati i soccorsi, il bambino era già morto. Da accertare se si tratti di un drammatico caso legato ai social. Forse una sfida, come si sospetta sia accaduto a Palermo con la challenge su TikTok e la morte della piccola Antonella, ma l’ipotesi è tutta da verificare. Procura ordinaria e quella minorile procedono con la massima cautela. La pm Angela Maria Morea ha disposto il sequestro di computer, playstation, cellulari e dell’intero appartamento. I genitori sono già stati interrogati. Repubblica scrive che il bambino non aveva il cellulare. Gli inquirenti stanno cercando di capire se possa aver usato quello della madre per andare sui social.

