Nuova sparatoria negli Usa. Colpito un ospedale a Tulsa in Oklahoma: 4 morti e diversi feriti

A pochi giorni dalla strage nella scuola di Uvalde, in Texas, in cui sono morte 22 persone, di cui 19 bambini, un uomo è entrato in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma, e ha aperto il fuoco uccidendo quattro persone e ferendone altre dieci prima di togliersi la vita. Mirava ad uno dei medici dell’ospedale ma non si sa se questi sia tra le vittime ed era armato con una pistola e un fucile.

Ieri un’altra sparatoria vicino a un Walmart in Pennsylvania, mentre divampa negli Usa il dibattito sulle armi dopo le stragi di Uvalde e di Buffalo. Il sindaco di New York valuta lo stato di emergenza per l’aumento delle violenze con armi da fuoco in città.