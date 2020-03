In Spagna continuano a salire i casi di coronavirus. I contagiati hanno ormai superato quota 85mila, oltre 6mila in più rispetto a ieri, sorpassando i casi registrati nell’intera Cina. Solo nelle ultime 24 ore sono state 812 le vittime spagnole. In totale, sono 85.195 i positivi al Covid-19 in Spagna, il numero ha ormai sorpassato gli 82.156 della Cina. La Spagna è attualmente il terzo Paese al mondo per numero di contagiati, dopo Stati Uniti e Italia. I morti spagnoli sono invece 7.340, una cifra che ha già raddoppiato lo stesso dato cinese e ormai secondo solo all’Italia. Le persone guarite sono 14.709.

E anche la Spagna ha le sue storie terribili con cui fare i conti. Una donna di 37 anni positiva al Coronavirus è morta dopo un cesareo d’urgenza. È successo a La Coruña, come riporta il quotidiano El Pais. La donna era al terzo trimestre di gravidanza, è andata all’ospedale per una forte febbre e diarrea sabato sera, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate al punto che i sanitari hanno dovuto optare per l’intervento immediato.

La donna è stata anche sottoposta a tampone, che ha dato esito positivo. Durante il parto però si sono registrate ulteriori complicazioni e per la donna, che pare avesse anche delle patologie pregresse, non c’è stato nulla da fare: ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Purtroppo anche il bambino è nato morto. Il marito, invece, anche lui sottoposto a tampone, è risultato negativo.

Coronavirus, situazione drammatica in Spagna: pazienti stesi sul pavimento dell’ospedale | VIDEO

