Sorelline rimangono bloccate in auto: una muore, l’altra è in condizioni critiche

Sorelline rimangono bloccate in auto mentre la mamma dorme in casa: una muore, l’altra è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. La tragedia è avvenuta nell’Arkansas, negli Usa, nella giornata di mercoledì 24 luglio. Secondo quanto riferito dalla polizia di Booneville, località dove è avvenuta la tragedia, tutto è iniziato quando la mamma delle piccole, la 21enne Kaylee Petchenik, ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare la scomparsa delle figlie Laykn, di 3 anni, ed Olivia, di 1 anno. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato le bambine, prive di conoscenza, sui sedili posteriori dell’automobile della donna, che era parcheggiata nei pressi della loro abitazione.

Entrambe sono state trasportate d’urgenza in ospedale, ma Laykn è stata dichiarata morta poco dopo, mentre Olivia è tuttora ricoverata in condizioni critiche in un ospedale di Little Rock. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la mamma delle bambine, che lavora di notte, stava dormendo nella sua abitazione quando le figlie, forse per gioco, sono uscite di casa e si sono introdotte nella macchina, rimanendo bloccate all’interno di questa. Il caldo e la temperatura rovente all’interno dell’abitacolo hanno fatto il resto. Quando la mamma si è svegliata, si è resa conto che le figlie erano scomparse ed ha avvertito subito la polizia, che sull’accaduto ha comunque aperto un’indagine.

