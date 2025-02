Siria, Onu: “Oltre un milione di sfollati e rifugiati sono tornati alle proprie case dopo la caduta di Assad”

Oltre un milione di persone, tra sfollati e rifugiati, sono tornati alle proprie case in Siria dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad e la fuga del dittatore in Russia. La notizia è stata confermata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr).

“Dalla caduta del regime in Siria stimiamo che 280mila rifugiati siriani e più di 800mila sfollati interni siano tornati nelle loro case”, ha fatto sapere sui social l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi. “Tuttavia, gli sforzi per una ripresa tempestiva devono essere più coraggiosi e rapidi, altrimenti la gente se ne andrà di nuovo: è urgente!”.

L’8 dicembre scorso il dittatore siriano Bashar al-Assad è fuggito dalla capitale Damasco dopo che il regime ultracinquantennale fondato dal padre Hafez è stato rovesciato da un’offensiva di una coalizione ribelle, guidata dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Shaam, ponendo fine alla guerra civile scoppiata nel 2011 con la brutale repressione delle proteste antigovernative che segnarono la cosiddetta “Primavera araba”, un conflitto costato oltre mezzo milione di vittime.