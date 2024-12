Esteri / Gaza: oltre 45.540 vittime dal 7 ottobre 2023. Il governo di Hamas: "Almeno 7 sfollati morti per il gelo". Idf: "Decine di miliziani uccisi a Jabalia". Il capo dell’Oms chiede la liberazione del direttore dell’ospedale Kamal Adwan. Cnn: "È in carcere in Israele". Libano: Tel Aviv bombarda obiettivi nel sud. Yemen: lo Stato ebraico minaccia di uccidere il leader Houthi