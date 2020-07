Mangia sashimi e si ritrova un parassita in gola

Una 25enne giapponese si è ritrovata un verme nella tonsilla sinistra dopo aver consumato una porzione di “sashimi assortito”, il pesce crudo che si trova spesso nei ristoranti giapponesi anche in Italia. Dopo cinque giorni di dolore all’altezza delle tonsille, la giovane si è recata al St. Luke’s International Hospital di Tokyo, dove i medici si sono accorti che c’era qualcosa di strano nella gola della paziente, proprio all’altezza della tonsilla sinistra: si trattava di uno pseudoterranova azarasi, un parassita lungo 38 millimetri e largo 1,5. In un ricerca pubblicata sulla rivista scientifica American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, i medici hanno collegato la presenza del verme nero proprio al piatto di sashimi, anche perché non è la prima volta che questo tipo di parassita si annida all’interno del corpo umano tramite il pesce crudo.

Un altro studio analizza il caso di tre persone a cui è stato diagnosticato un parassita in Cile, e che hanno sperimentato “sindrome di formicolio alla gola”, tra cui tosse e conati di vomito, dopo aver mangiato ceviche, un piatto tipico a base di pesce crudo. In questo caso le “vittime” del verme nero hanno espulso i parassiti tossendo senza ulteriori complicazioni. Lo pseudoterranova normalmente cresce all’interno dello stomaco e si rimuove tramite endoscopia, ma nel caso giapponese si è sviluppato intorno alla tonsilla. Il parassita fa parte della famiglia dell’Anisakis e “può infettare gli esseri umani che consumano pesce crudo o poco cotto, tra cui sushi e sashimi”, osservano i ricercatori, e creare Anisakidosi, malattia che causa circa 20mila casi ogni anno.

