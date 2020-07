Dolo (Venezia), ristorante di sushi all you can eat chiuso dopo controllo igienico sanitario

Dopo un controllo congiunto effettuato martedì mattina dai carabinieri e dal personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione in un ristorante di sushi “all you can eat” di Dolo, Venezia, è stato chiuso. All’interno del locale, gestito da cinesi, gli inquirenti hanno trovato insetti, escrementi e topi. Il ristorante offriva il menù all you can eat a prezzi stracciati: pranzo 10 euro, cena 21 euro, bevande escluse.

