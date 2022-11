Nelle prime ore di questa mattina un missile russo ha colpito il reparto maternità dell’ospedale Vilnianska, nella zona di Zaporizhzhia, provocando la morte di un neonato di appena due giorni. Lo riporta, su Telegram, il governatore della regione, Oleksandr Starukh. La notizia è stata anche rilanciata dal Kyiv Independent. “Il nemico ha deciso ancora una volta di provare a ottenere attraverso il terrore e gli omicidi quello che non è riuscito ad ottenere in nove mesi di invasione dell’Ucraina”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la notizia del bombardamento. La madre del piccolo è sopravvissuta, l’intero ospedale è stato evacuato e le squadre di soccorso sono ancora al lavoro sul posto per rimuovere le macerie.

Ancora civili uccisi a Kupiansk, nella regione orientale di Kharkiv, per un attacco verso un edificio residenziale: gli ordigni hanno distrutto anche una scuola e un centro medico. “Hanno attaccato la città. Un edificio residenziale e una clinica sono stati colpiti, una scuola è stata distrutta. Due passanti sono stati uccisi”, ha scritto Kirilo Timoshenko, numero due dell’ufficio della presidenza ucraina, in un messaggio sul suo account Telegram. Il bombardamento è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, ci sono anche due feriti, uno dei quali è ricoverato in ospedale. Intanto dal Regno Unito il ministro della Difesa Ben Wallace ha annunciato l’invio di elicotteri pilotati in Ucraina: Ad essere messi a disposizione delle forze di Kiev saranno tre elicotteri Sea King, il primo dei quali è già arrivato ne Paese.