Rivoluzione dei Gelsomini, 10 anni dopo la Tunisia è ancora un paese diviso: “Disuguaglianze mai sanate”

Il 17 dicembre 2010 il venditore ambulante Mohamed Bouazizi si diede fuoco nella sua città natale nel Sud della Tunisia per protestare contro la mancanza di lavoro e il suo gesto fece divampare la rivolta in tutto il Paese costringendo alla fuga un mese dopo l’allora presidente Ben Ali. A 10 anni da quella ‘Rivoluzione dei gelsomini’ che contagiò poi gli altri Paesi arabi, molte sono le speranze disattese. La Tunisia si trova ancora a fronteggiare problemi economici e sociali. Ne abbiamo parlato con Dario Cristiani, esperto dello IAI (Istituto Affari Internazionali) e Fellow presso il German Marshall Fund.

Qualcuno a Tunisi definisce questo anniversario “l’anniversario della rabbia”. È così? Quali speranze sono state disattese?

Riportiamo subito tutto all’attualità: stanno avendo luogo in questi giorni diverse proteste in giro per il Paese e ci sono degli elementi di continuità con la Rivoluzione, cioè il disappunto che molti, in particolare nelle zone interne della Tunisia, hanno rispetto alle disuguaglianze che esistono e che non sono mai state sanate negli ultimi 10 anni.

Visto che le proteste nel 2010 e nel 2011 iniziarono in queste zone marginalizzate e poi divennero un fenomeno propriamente nazionale, possiamo vedere come da questo punto di vista non ci sia stato un reale cambiamento e questo è un problema che in molti riconoscono. Si parla di “Tunisia dimenticata” esattamente per questo motivo.

Oggi il presidente Kais Saied non ha presenziato alla commemorazione della morte di Mohamed Bouazizi, come è stato preso questo gesto?

Il presidente Saied è conosciuto per andare a tutti gli eventi, ovunque. Può anche essere che avesse impegni inderogabili ai quali doveva partecipare, ma dagli articoli sulla stampa locale, direi che non è stata presa molto bene questa mossa.

Le maggiori sofferenze di oggi in Tunisia sono economiche?

Sì, nel corso degli ultimi 10 anni la situazione economica si è deteriorata, in particolare dopo il 2015 con la serie di attentati che colpirono il Bardo e Susa. Disoccupazione altissima, intere fasce di popolazione che vivono con un unico stipendio in famiglia per l’equivalente di 200 euro.

La pandemia ha fatto il resto, inasprendo le disuguaglianze sociali. La Tunisia ha gestito molto bene la prima ondata di Coronavirus, pensate che la temperatura degli stranieri in entrata veniva misurata già il 25 gennaio, mentre in Italia sono passati mesi prima di arrivare a queste misure. Ma per la seconda ondata invece ci sono seri problemi: le persone non rispettano le regole di sicurezza e i contagi continuano a salire. C’è sempre questa tensione tra problemi radicati e però una grande evoluzione dal punto di vista di libertà di pensiero e libertà politiche, che secondo me c’è stata.

Quindi rispetto ad altri Paesi la Tunisia rappresenta un esempio di successo? Quali sono state le differenze rispetto all’Egitto o alla Siria?

Paradossalmente, la logica del consenso, ovvero del governo “di larghe intese” che ha guidato la Tunisia che tanto ha fatto arrabbiare alcuni gruppi, ha però evitato che le posizioni si radicalizzassero a un livello tale da portare a una rottura del tessuto sociale. Come invece è avvenuto per esempio in Egitto con il ritorno dei militari nel colpo di stato del 2013.

I tunisini, nonostante si trovassero in un regime autoritario come quello di Ben Ali, in particolare le giovani generazioni, erano culturalmente protesi verso la rivoluzione. C’era un approccio positivo per gestire la transizione da parte della società civile, che in Tunisia è così attiva, critica e matura.

Quali sono state le ombre della transizione in Tunisia?

Il rischio del deragliamento c’è stato nel 2013/2014, però nonostante i rischi la Tunisia si è dimostrata capace di resistere a queste pressioni.

Il protagonista di questi 10 anni è stato il largo consenso, si può parlare di “modello consociativo”?

I principali attori politici del sistema tunisino hanno scelto di fare accordi sempre e comunque con gli avversari, evitando degli scontri troppo aspri. Questo approccio si è sublimato con l’accordo di Cartagine del 2016 che ha messo l’ex presidente al centro del sistema politico, e la coalizione tra il partito di matrice laica Nidā Tounes e il partito islamico moderato Ennahdha si è stabilizzata e rafforzata.

Il prezzo da pagare però per questo approccio consociativo alla gestione dell’ordine della transizione è stato quello della delusione di molti elettori di questi partiti politici, che non volevano assolutamente accordi con quelli che loro percepiscono come rivali sistemici o nemici.

Questo ha lasciato spazio a partiti come quello di Qalb Tounes, dell’imprenditore e magnate televisivo Nabil Karoui, che è stato arrestato per corruzione ed arrivato in ballottaggio con l’attuale presidente facendosi la campagna elettorale dal carcere. La sua Tv, Nessma Tv, è stata per anni la voce anti-Ennahdha, ma poi quando è arrivato in Parlamento ha appoggiato Ennahdha in questa idea dell’accordo tattico. Cosa vista malissimo dagli elettori, come un tradimento.

Stanno emergendo altro figure politiche negli ultimi anni?

Sì e sono l’espressione di questo malcontento al modello consociativo. Si tratta di Wafa Makhlouf, leader di Nidā Tounes che ha portato la foto del leader egiziano dei Fratelli Musulmani Morsi nel giorno dell’anniversario della morte e Abir Moussi del Partito desturiano libero, che si professa la degna erede del dittatore Ben Ali.

Il presidente Kais Saied resta molto popolare con un indice di gradimento attorno al 50 per cento, ma a vedere i sondaggi questi due sono gli unici attori che potrebbero rubargli voti. Ennahdha si è spostata al centro e questi due partiti riprendono temi e questioni che sono stati lasciati indietro secondo i delusi islamisti. Per esempio che la Francia debba pagare per il periodo coloniale, che il bilinguismo vada combattuto.

Questi leader ci parlano di una dicotomia reale, che esiste veramente: cioè quella tra le élites delle coste della Tunisia e la povertà del centro e del Sud. È così?

La società tunisina è molto classista, qui vieni definito anche per l’accento che hai. E questa frattura territoriale tra città della costa, che rappresentano il potere economico e politico, e paesini del centro non si è mai colmata. La Tunisia ha mille facce e regionalismi e questo non va mai dimenticato quando si analizza questo Paese.

Molti tunisini, quando parlano della situazione attuale, sono preoccupati perché vedono la situazione come si è evoluta in Libia per esempio. Molti cittadini preferirebbero mantenere la situazione attuale, con tutti i problemi economici annessi. Sono pronti ad accordi tattici, insomma. Sì, si può parlare di “anniversario della rabbia”, come hanno scritto oggi sul Guardian, ma anche della consapevolezza. Cioè la Tunisia sa di essere riuscita nella transizione molto meglio di altri Paesi.

