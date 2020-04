Usa, ritrovato il corpo della nipote di Bob Kennedy, Maeve

Usa, rinvenuto il corpo di Maeve Kennedy

Le autorità statunitensi hanno ritrovato il corpo della nipote di Bod Kennedy, Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 anni. Era scomparsa da giovedì con il figlio di 8 anni nella Chesapeake Bay del Maryland. In canoa sembra stessero cercando di recuperare una palla ma non sono mai ritornati a riva. La polizia ha reso noto che il corpo di Maeve è stato ritrovato sott’acqua a circa 3 chilometri dalla casa delle madre da dove era partita in canoa con il figlio. Le ricerche del bimbo riprenderanno oggi.

Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 anni, era la figlia dell’ex vice governatore del Maryland Kathleen Kennedy Townsend, figlia a sua volta di Robert F. Kennedy e Ethel Kennedy. Sposata con David McKean, avvocato di diritti civili a Washington D.C., era madre di quattro figli. Lavorava come dirigente alla Georgetown University Global Health Initiative nella capitale Washington, dove risiedeva con la famiglia.

