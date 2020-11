Un uomo britannico, Gareth Rees, è morto affogato nella piscina della villa di un amico a Churt, nel Surrey. Secondo il New York Post che ha riportato la notizia, l’ormai ex compagna di Gareth, Caire, l’ha chiamato per sbaglio mentre aveva una conversazione “a sfondo sessuale” con il nuovo fidanzato, di cui la vittima non sapeva nulla.

La donna e il suo compagno hanno avuto una conversazione piuttosto piccante, che ha letteralmente sconvolto Gareth. In preda alla disperazione, l’uomo, che era ospite nella villa di un amico, si è buttato nella piscina, pur non sapendo nuotare. I proprietari in quel momento erano in vacanza in Francia. Così Rees è morto annegato.

Quando Claire si è resa conto che l’ex marito aveva ascoltato suo malgrado la conversazione, si è recata immediatamente a Churt, trovando il corpo dell’ex marito ormai privo di vita all’interno della piscina. La donna nel corso delle indagini ha ammesso che in quella telefonata stava flirtando con il nuovo fidanzato mentre erano a pranzo in un pub.

“Sono davvero dispiaciuta per quanto è accaduto. Poco prima con gli amici avevamo scherzato perché Gareth mi aveva mandato un messaggio in cui diceva che stava andando a fare un tuffo in piscina. Non sapeva nuotare, odiava l’acqua, aveva una fobia e abbiamo pensato che stesse scherzando”, ha aggiunto Claire. “Gareth era una persona adorabile, il miglior patrigno che mio figlio potesse avere. La nostra coppia era ormai andata alla deriva e mio figlio aveva detto che non voleva assistere alle discussioni. E ciò ha segnato la fine del matrimonio”. Il medico legale ha ipotizzato lo stato di shock della vittima, non avendo però la certezza che si sia trattato di un gesto volontario di suicidio.

Leggi anche: 1. Donna infuriata entra in chiesa durante un matrimonio: “Lo sposo è mio marito!” / 2. Perù, scopre il tradimento della moglie grazie a Google Maps e pubblica le foto sui social / 3. Usa: scopre il tradimento della moglie, uccide il suo amante e poi la costringe a decapitarlo

Potrebbero interessarti Usa, il Nevada è il primo Stato a inserire le nozze gay in Costituzione Covid, Vaccino: Ue, pre-accordo con Moderna per 160 mln di dosi Covid, un’app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia