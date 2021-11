Regno Unito, salta il ritorno in pubblico per la regina Elisabetta: “Problemi alla schiena”

La regina Elisabetta non parteciperà, come annunciato negli scorsi giorni, alle commemorazioni per i caduti di guerra per un problema alla schiena. Lo ha annunciato Buckingham Palace, facendo riferimento a uno “stiramento alla schiena”. “Sua Maestà è delusa dal fatto che non parteciperà” alla cerimonia, riporta la nota. Solo ventiquattr’ore prima, Buckingham Palace affermava che la regina aveva la “ferma intenzione” di partecipare alle commemorazioni del Remembrance Day, in onore dei caduti di guerra, dinanzi al cenotafio di Londra. Al suo posto sarà invece il principe Carlo a deporre una corona di fiori.

La commemorazione di quest’anno vede la partecipazione di oltre 10.000 reduci e centinaia di militari, dopo la cerimonia in tono minore dell’anno scorso a causa della pandemia di Covid-19.

Per la regina Elisabetta la partecipazione all’evento avrebbe rappresentato il ritorno in pubblico dopo essere stata costretta a un raro ricovero in ospedale a ottobre. La sovrana, 95 anni, il 20 ottobre scorso ha trascorso una notte in ospedale dopo aver annullato una visita in Irlanda del Nord, la prima volta negli ultimi otto anni che la regina si è dovuta trattenere in ospedale, dopo aver trascorso una notte in una clinica privata nel 2013 per una gastroenterite.

La settimana precedente il ricovero, la regina aveva dovuto usare per la prima volta un bastone da passeggio durante un grande evento pubblico, in occasione di una cerimonia all’abbazia di Westminster per il centenario della Royal British Legion, un ente di beneficenza per le forze armate.