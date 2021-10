Regno Unito, la regina Elisabetta II ha trascorso la notte in ospedale: è la prima volta in 8 anni

La regina Elisabetta II ha trascorso una notte in ospedale dopo aver annullato una visita in Irlanda del Nord. Lo ha comunicato ieri sera Buckingham Palace, dopo che la 95enne regina britannica era già rientrata nel castello di Windsor.

“Seguendo il consiglio medico di riposare per alcuni giorni, la regina si è recata in ospedale mercoledì pomeriggio per alcuni esami preliminari. È tornata al Castello di Windsor all’ora di pranzo di oggi (giovedì) ed è di buon umore”, ha dichiarato un portavoce.

Si tratta della prima volta negli ultimi otto anni che la regina si è dovuta trattenere in ospedale, dopo aver trascorso una notte in una clinica privata nel 2013 per una gastroenterite. La settimana scorsa aveva usato per la prima volta un bastone da passeggio durante un grande evento pubblico, in occasione di una cerimonia all’abbazia di Westminster per il centenario della Royal British Legion, un ente di beneficenza per le forze armate.