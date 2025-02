L'annuncio di Buckingham Palace parla di una tappa a Roma, compresa una in Vaticano, per il Giubileo e di un'altra a Ravenna

Re Carlo III del Regno Unito e la Regina consorte Camilla verrano in visita ufficiale Italia nel mese di aprile per celebrare il Giubileo e le relazioni tra Londra e Roma. La notizia è stata confermata in una nota diramata da Buckingham Palace, secondo cui il viaggio avverrà “all’inizio di aprile”.

“Durante la visita di Stato delle Loro Maestà alla Santa Sede, il Re e la Regina si uniranno a Sua Santità Papa Francesco per celebrare l’Anno Giubilare 2025”, si legge nel comunicato ufficiale, secondo cui il viaggio in Italia di Carlo e Camilla prevede due tappe a Roma e a Ravenna “per celebrare le forti relazioni bilaterali tra Italia e Regno Unito”. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Non sarà certo la prima volta che il monarca britannico verrà in visita nel nostro Paese. Dal primo viaggio risalente al 1984, in qualità di Principe di Galles, Carlo è già stato ben 16 volte in Italia, l’ultima proprio a Roma per partecipare al vertice del G20 dell’ottobre del 2021.

In questo periodo Carlo è stato anche in visita in Vaticano in cinque occasioni, l’ultima nell’ottobre del 2019 per la canonizzazione del Cardinale John Henry Newman, facendosi accompagnare per ben due volte, nel 2009 e nel 2017, dalla moglie Camilla.