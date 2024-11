Regno Unito: furto con scasso nella tenuta reale di Windsor mentre William e Kate dormivano

La tenuta reale di Windsor, dove si trova l’omonimo castello e dove vivono il principe William e la sua famiglia, è stata teatro di un furto con scasso i cui autori sono ancora in fuga. Lo ha confermato oggi il dipartimento di polizia della Valle del Tamigi, che ha giurisdizione sulle regioni dell’Oxfordshire, Buckinghamshire e Berkshire, quest’ultima dove si trova il Castello reale.

La notizia del furto, avvenuto poco prima della mezzanotte del 13 ottobre scorso, era stata pubblicata per la prima volta dal tabloid Sun. In mattinata invece la polizia ha spiegato che allora diverse persone erano “entrate in un edificio ad uso agricolo e rubato un pick-up nero (…) e un quad rosso”, un furto su cui le indagini sono ancora in corso. “Non è stato ancora effettuato alcun arresto”, hanno precisato le autorità britanniche.

Al momento del furto, avvenuto lontano dal Castello di Windsor, il monarca Carlo III non si trovava nella residenza reale, dove invece, presso l’Adelaide Cottage, stavano dormendo il principe di Galles, William, sua moglie Kate e i loro tre figli George, Charlotte e Louis.

La tenuta di Windsor ha già subito diverse intrusioni negli ultimi anni, la più famosa avvenuta il giorno di Natale del 2021, quando un 21enne affetto da disturbi mentali e armato di balestra fu arrestato vicino agli appartamenti della regina Elisabetta II, che aveva intenzione di uccidere. L’uomo è stato condannato l’anno scorso a nove anni di carcere.