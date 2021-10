La regina Elisabetta rifiuta il premio “Anziani dell’anno”

“Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, quindi la regina non crede di soddisfare i criteri indispensabili per accettare il premio”. Con una risposta secca, ma cortese il segretario personale della Regina Elisabetta II ha rifiutato il premio “Oldies of the year” (in italiano: “Anziani dell’anno”).

Il premio viene conferito dalla rivista britannica The Oldie, un mensile nato nel 1992 e dedicato alla terza età, scritto da anziani con toni ironici. Dopo il rifiuto di Sua maestà, il premio è stato assegnato alla stella franco-americana del cinema hollywoodiano Leslie Caron, che di anni ne ha 90: cinque meno di Elisabetta.

Anche se la sovrana non si sente anziana, gli acciacchi non mancano. Negli ultimi eventi pubblici Elisabetta ha camminato (ma non sempre) con l’aiuto di un bastone. La scorsa settimana alcune indiscrezioni hanno rivelato che il medio avrebbe vietato alla regina di bere alcolici, e in particolare di riunciare al suo abituale drink serale, il Martini Dry.

In ultimo, la sovrana è stato costretta ad annullare il viaggio in programma per mercoledì 20 ottobre perché il medico le avrebbe consigliato di “riposare”.