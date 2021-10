La regina Elisabetta come Greta: “I leader parlano di ambiente, ma non fanno niente”

Un fuori onda ha catturato l’irritazione della regina Elisabetta II per l’inattività di molti leader mondiali sull’ambiente e la crisi climatica.

Ieri la sovrana si trovava a Cardiff per la cerimonia di riapertura del parlamento gallese. Durante un colloquio tra la regina, la duchessa di Cornovaglia Camilla ed Elin Jones, presidente del parlamento, un livestream ha carpito lo sfogo di Elisabetta sulla Cop26 che inizierà il 31 ottobre a Glasgow, in Scozia: “Ho sentito parlare di Cop26 e ancora non so chi arriverà. Nessuna idea. Sappiamo solo di persone che non vengono. È davvero irritante quando parlano, ma non fanno”, ha detto la regina.

Riguardo i partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al momento né il cinese Xi Jinping né il russo Vladimir Putin hanno confermato la loro presenza. Si tratta di due tra i paesi che inquinano di più al mondo. Incerta anche la presenza del presidente brasiliano Jair Bolsonaro e del primo ministro indiano Narendra Modi.

La famiglia reale britannica ha più volte dimostrato di essere molto sensibile al tema dei cambiamenti climatici. Sempre ieri, parlando con la Bbc, il principe William si è espresso duramente contro i miliardari come Elon Musk e Jeff Bezos che, secondo il principe, spendono soldi per il turismo spaziale invece di concentrarsi sui problemi ambientali della Terra. “Le grandi menti del nostro mondo dovrebbero pensare a dedicare le loro energie a salvare questo pianeta e non a cercarne un altro dove andare a vivere”, ha detto il duca di Cambridge.