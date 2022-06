Punture a tradimento in discoteca e durante i concerti: altre 9 segnalazioni in Francia

Continua a crescere il fenomeno che si ripeterebbe da mesi ormai, iniziato in Inghilterra ma diffuso soprattutto in Belgio e adesso anche in Francia, lo “needle spiking”. Il timore è che uno sconosciuto possa iniettare tra la folla una droga, un veleno, una sostanza tossica. Ieri, a Tolone, c’è stato il primo fermo.

Secondo quanto riporta la stampa francese, gli organizzatori del festival Papillons de Nuit – che si è svolto dal 3 al 5 giugno in Normandia – denunciano che ci sono state nove segnalazioni di iniezioni selvagge su 86.000 partecipanti. Le vittime sono state assistite sul luogo dai servizi sanitari e all’ingresso del festival sono stati aumentati i controlli affinché non entrassero altre siringhe.

Il pubblico ministero Michael Giraudet, che ha confermato i fatti, ha riferito che alcune delle vittime erano anche sotto l’effetto di molto alcol. «Tutte le forze di sicurezza interna e la comunità forense sono pienamente mobilitate su questo fenomeno, che viene preso molto sul serio», ha detto il pm. Anche a Belfort sei persone avevano denunciato di essere state punte durante un festival, così come altre quattro a Gers in occasione del festival Pentecostavic a Vic-Fezensac.