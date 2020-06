Francia, la polizia usa i lacrimogeni durante la protesta degli operatori sanitari a Parigi

A Parigi la polizia francese ha usato gas lacrimogeni durante la protesta degli operatori sanitari, che erano scesi in piazza per chiedere maggiori investimenti nella sanità. A manifestare in diverse città della Francia sono stati medici, infermieri e personale amministrativo. Ma a Parigi gli agenti sono intervenuti con i gas lacrimogeni per rispondere al lancio di oggetti. Sedici persone sono state arrestate.

La protesta degli operatori sanitari a Parigi si era svolta pacificamente finché, quando il corteo è arrivato all’altezza de Les Invalides, alcuni manifestanti vestiti di nero hanno dato fuoco a una macchina e hanno colpito gli agenti con oggetti, cantando “tutti odiano la polizia”. Le forze dell’ordine hanno risposto lanciando gas lacrimogeni e su Twitter hanno denunciato il tentativo di “gruppi violenti di intensificare le tensioni alla manifestazione pacifica organizzata dagli operatori sanitari”.

