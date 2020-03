Primarie dem in Usa, Bloomberg si ritira dalla corsa e appoggia Biden

Dopo il flop nel Super Tuesday, l’appuntamento elettorale con le primarie dem che si sono tenute questa notte in contemporanea in 14 Stati Usa, il miliardario Michael Bloomberg si ritira dalla corsa. A comunicarlo il suo stesso staff in una nota. Bloomberg, da ora in poi, appoggerà Joe Biden, il candidato moderato uscito vincitore dal Super Tuesday e che, insieme a Bernie Sanders, si giocherà la vittoria finale nella convention di luglio.

Per Michael Bloomberg l’avventura nelle primarie dem in Usa è stata brevissima. Il miliardario, infatti, non aveva partecipato ai primi quattro round (in Iowa, dove ha vinto a sorpresa Pete Buttigieg; nel New Hampshire e in Nevada, che hanno premiato Bernie Sanders; in Carolina del Sud, dove c’è stato il trionfo di Joe Biden), ma era sceso in campo – con imponenti risorse finanziarie – soltanto nel Super Tuesday. La risposta degli elettori, però, è stata piuttosto fredda. Al punto da spingere il 77enne, ex sindaco di New York, a rinunciare alla corsa e alla possibilità di sfidare il candidato repubblicano e presidente uscente Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre 2020.

Leggi anche:

1. Usa, primarie dem: il numero di delegati di ciascun candidato dopo il Super Tuesday / 2. Trionfo di Biden alle primarie in Carolina del Sud. Trump: “Dem stanno lavorando per distruggere Sanders”

3. Il “disastro Iowa” alle primarie dem è un’opportunità per Mike Bloomberg 4. Usa 2020, Pete Buttigieg lascia le primarie dei democratici alla vigilia del Super Tuesday

Potrebbero interessarti Coronavirus, identificati 2 ceppi: uno è più aggressivo e contagioso "Operazione Obama": così l'ex presidente ha rimesso Biden in corsa (di G. Gramaglia) L'Ungheria chiude le frontiere ai richiedenti asilo per il Coronavirus