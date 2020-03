Usa, trionfo di Biden alle primarie in Carolina del Sud. Trump: “Dem stanno lavorando per distruggere Sanders”

Il trionfo di Joe Biden alle primarie della Carolina del Sud riapre la partita per la nomination democratica in vista delle presidenziali Usa 2020. Si tratta della prima vittoria del candidato dem, che ha sconfitto Bernie Sanders nel primo degli Stati del Sud dove gli afro-americani rappresentano il 60 per cento dell’elettorato democratico.

“La nostra campagna sta decollando”, ha esultato l’ex vice presidente, aggiungendo che gli americani “vogliono risultati piuttosto che la rivoluzione”, lanciando una stoccata al “socialista” Sanders senza nominarlo. “Se i democratici vogliono un candidato che sia un democratico, un democratico da tutta la vita, un orgoglioso democratico, un democratico Obama-Biden, unitevi a noi”, ha dichiarato invece rivolgendosi a Michael Bloomberg, rivale moderato dai trascorsi repubblicani.

“Non si può vincere sempre”, è stato il commento di Sanders che, prefigurando la vittoria di Biden, è volato in Virginia, uno dei 14 Stati in cui si voterà nel Super Tuesday (super martedì) il 3 marzo.

La vittoria di Biden, 77 anni, arriva dopo le umiliazioni nell’Iowa e nel New Hampshire. L’ex numero due della Casa Bianca è arrivato secondo nel Nevada ma distante rispetto al senatore del Vermont.

Il miliardario Tom Steyer, che nella Carolina del Sud ha investito 22 milioni in spot pubblicitari per arrivare solo terzo dopo Biden e Sanders, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa. Risultati deludenti anche per la liberal Elizabeth Warren e i due moderati Pete Buttigieg e Amy Klobuchar.

“I democratici stanno lavorando duramente per distruggere il nome e la reputazione del folle Bernie Sanders e per strappargli la nomination”, ha twittato il presidente Donald Trump, che si è congraturato con “il sonnolento Joe Biden” per la vittoria.”Mi sembra difficile credere che i candidati presidenziali bocciati Tom Steyer, o Mini Mike Bloomberg, possano dare fondi al Partito democratico, sia pure contro di me, dopo il modo in cui sono stati trattati, derisi e presi in giro. I veri politici se li sono mangiati e li hanno risputati!”, ha scritto Trump nei tweet successivi.

Secondo i calcoli della Cnn, Biden ha ottenuto finora 41 delegati, preceduto da Sanders con 53. Al terzo posto c’è Buttigieg con 26 delegati, quarta Warren con 8 delegati e quinta Klobuchar con 7 delegati. Per vincere la nomination democratica ne occorrono almeno 1.991 e in palio al Super Tuesday ve ne sono 1.344.

